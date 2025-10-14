وقال المسؤول المشارك في عملية تسليم رفات الرهائن الإسرائيليين إن العملية ستبدأ على الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش).

كما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر إسرائيلي قوله إن "الوسطاء أبلغوا إسرائيل بأن نقل عدة جثث لأسرى إلى إسرائيل متوقع الليلة".

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا في وقت سابق من الثلاثاء إن معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر سيظل مغلقا حتى غد الأربعاء على الأقل، وسيتم تقليص تدفق المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وذكروا أن هذه الإجراءات تأتي "للضغط على الحركة لتسليم رفات الرهائن المحتجزين لديها".

وقال منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين، الثلاثاء، إن عدم تحرير باقي الجثث في قطاع غزة يعد "خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار".

من جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، إن تسليم رفات الرهائن والمعتقلين الذين سقطوا في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس سيستغرق وقتا، ووصفت الأمر بأنه "تحد هائل" بالنظر إلى صعوبة العثور على الرفات وسط أنقاض غزة.

إسرائيل تحدّ من المساعدات

أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها لن تسمح إلا بدخول 300 شاحنة مساعدات، تمثل نصف العدد المتفق عليه، إلى قطاع غزة ابتداء من غد الأربعاء.

وجاء في مذكرة اطلعت عليها رويترز وأكدتها المنظمة الدولية أن إسرائيل أبلغت المنظمة كذلك بأنها لن تسمح بدخول أي وقود أو غاز إلى القطاع إلا لاحتياجات محددة تتعلق بالبنية التحتية الإنسانية.