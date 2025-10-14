وقالت مصادر إن الجثامين وصلت إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي غزة، مشيرة إلى أن عددها 45.

ولا تزال إسرائيل تحتجز مئات الجثث لفلسطينيين قتلوا منذ 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك جثث مقاتلين شاركوا في الهجوم والحرب التي تلته.

وبدأت حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح الإثنين، عملية تبادل الرهائن الأحياء والجثامين، والمحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفقا للاتفاق الذي توصلت إليه الحركة وإسرائيل بوساطة أميركية، مصرية، قطرية، تركية، كمرحلة أولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ذات البنود الـ20، لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، الإثنين، استلام جميع الرهائن الأحياء، البالغ عددهم 20، فيما قالت، الثلاثاء، إنها حددت هوية أربع جثث تسلمتها من حماس.

وبالمقابل أفرجت إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالأحكام المؤبدة، والذين اعتقلوا بعد هجوم 7 أكتوبر 2023.