وأوضح الجيش في بيان: "في وقت سابق من اليوم، تم رصد عدد من المشتبه بهم وهم يعبرون الخط الأصفر ويقتربون من قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في شمال قطاع غزة، مما يُشكل انتهاكًا للاتفاق. حاولت القوات إبعاد المشتبه بهم، لكنهم لم يمتثلوا واستمروا في الاقتراب، ما دفعها لإطلاق النار لإبعاد التهديد".

وأضاف البيان أن "التقارير المتعلقة بتسلل إرهابيين إلى موقع لجيش الدفاع الإسرائيلي غير صحيحة"، داعيا سكان غزة إلى "اتباع تعليمات الجيش وعدم الاقتراب من القوات المنتشرة في المنطقة".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 5 أشخاص جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من الفلسطينيين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ويأتي ذلك وسط تصاعد وتيرة العمليات الميدانية في شمال القطاع، حيث تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ هجمات جوية وبرية تقول إنها تستهدف مواقع تابعة للفصائل المسلحة.