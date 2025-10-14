وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال الأنصاري إن "محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة تجري بالفعل لضمان عدم وجود فجوة زمنية بين المرحلتين".

وأضاف الأنصاري: "علينا أن نكون واقعيين، فهذه حرب استمرت لعامين، وتأثيرها سيستمر لعقود، لكننا أمام لحظة احتفال الآن، فالأسرى الأحياء عادوا لعائلاتهم، ومن عادت رفاتهم، فسيتم دفنها بكرامة، وبإمكان أهل غزة تنفس الصعداء، بعودة أحبتهم أيضا، وغياب القصف، وسماع الكلمة التي كانوا ينتظرونها لعامين، وهي أن الحرب انتهت".

وتابع قائلا: "الخطوات المقبلة ستكون صعبة جدا، لقد أخّرنا العديد من المحادثات بشأن المرحلة الثانية، لنتأكد من تنفيذ المرحلة الأولى، وعودة الرهائن، ونحصل على هذه اللحظة. الآن تبدأ النقاشات الصعبة، بخصوص كيفية تأمين غزة، وإدارتها، وضمان عدم العودة إلى الحرب مرة أخرى، وقد بدأت المحادثات بالفعل في شرم الشيخ، وجميع فرقنا تعمل على مدار الساعة للتأكد من عدم وجود فجوة زمنية بين المرحلتين الأولى والثانية".

ووقعت كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، مساء الإثنين، على الوثيقة الشاملة بشأن اتفاق غزة.

ووقع الوثيقة كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجرى التوقيع خلال قمة شرم الشيخ، التي استضافتها مصر، بحضور عدد من القادة العرب والأجانب.

وصرّح ترامب قبيل مغادرته مصر قائلا: "لقد نجحنا معا في ما اعتقد الجميع أنه مستحيل. أخيرا، لدينا سلام في الشرق الأوسط".

وأوضح أن "الوثيقة ستتضمن القواعد والترتيبات والعديد من التفاصيل الأخرى"، مضيفا مرتين "سيصمد هذا الاتفاق".