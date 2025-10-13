ووقع الوثيقة كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجرى التوقيع خلال قمة شرم الشيخ، التي تستضيفها مصر، بحضور عدد من القادة العرب والأجانب.

وقبل التوقيع، قال ترامب: "قمة شرم الشيخ يوم عظيم للشرق الأوسط.. الوثيقة شاملة للغاية، وهي ستوضح القواعد واللوائح".

وأضاف: "في نهاية المطاف توصلنا لحل لهذه المسألة التي دامت أكثر من 3 آلاف عام.. كانت هذه ربما من أصعب النزاعات في العالم".

وأبرز الرئيس الأميركي أن "اتفاق غزة هو الأكبر والأهم المتعلق بالشرق الأوسط".

وأوضح: "اخترنا مصر لسبب ألا وهو مساعدتكم الكبيرة، أنت (السيسي) قائد رائع.. وتقوم بعمل رائع".