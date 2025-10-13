وقال ترامب: "سيكون رائعا التوصل إلى اتفاق سلام" مع إيران، مضيفا "ألن يرضيكم هذا؟ ألن يكون ذلك جميلا. أظن أنهم يريدون ذلك أيضا".

وتابع: "نحن مستعدون عندما تكونون مستعدين" للتوصل إلى اتفاق.

وأوضح: "لو امتلكت إيران السلاح النووي لما شعرت الدول العربية بالارتياح لإبرام الاتفاق الذي لدينا الآن".

وفي يونيو الماضي، خاضت إيران وإسرائيل مواجهة عسكرية استمرت 12 يوما، وأسفرت عن مقتل عسكريين إيرانيين كبار وعلماء على صلة بالبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن مئات المدنيين.

وانتهت الحرب بعد وقت قصير من ضربات أميركية استهدفت 3 مواقع نووية في إيران.