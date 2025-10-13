وفي خطاب ألقاه أمام الكنيست الإسرائيلي، قلّل ترامب من خطورة الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو، قائلا: "سيجار وبعض الشمبانيا.. من يكترث؟"، في إشارة إلى قضايا الهدايا الفاخرة التي تُعد جزءا من لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي ينفي بدوره جميع التهم المنسوبة إليه.

وخلال كلمة مطولة في الكنيست، انهال نتنياهو بالثناء على ترامب، ووصفه بأفضل صديق حظيت به إسرائيل عبر التاريخ، كما أشاد بجهوده لإخراج الرهائن الإسرائيليين.

وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم من إعلان مكتب نتنياهو أنه لن يحضر قمة شرم الشيخ التي دعت إليها الولايات المتحدة لمناقشة تنفيذ خطة السلام في غزة، بسبب تزامنها مع عطلة يهودية.