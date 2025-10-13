ماذا حصل؟

في لقطة مثيرة، قام عضو اليسار الإسرائيلي أيمن عودة بمقاطعة كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، حيث أثار جلبة وسط الكلمة، وحمل لافتة تدعو للاعتراف بفلسطين.

ماذا قال أيمن عودة؟

بعد إخراجه من الجلسة، قال عودة في تغريدة على حسابه الشخصي: "لقد أُبعدوني من الجلسة العامة لمجرد أنني طرحتُ أبسط مطلب، مطلبا يتفق عليه المجتمع الدولي بأسره: الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأضاف: "الاعتراف بهذه الحقيقة البسيطة: هناك شعبان هنا، ولن يرحل أي منهما".

ونشر عودة صورة للافتة التي حملها في الجلسة، والتي كتب عليها "اعترفوا بفلسطين".

"نفاق لا يطاق"

قبلها بساعة، نشر عودة تغريدة أبدى فيها امتعاضا من جلسة الكنيست التي حملت "نفاقا لا يطاق" على حد وصفه.

وكتب عودة: "إن حجم النفاق في الجلسة العامة لا يُطاق. إن تتويج نتنياهو بالإطراء غير المسبوق، لا يُعفيه وحكومته من الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، ولا من المسؤولية عن دماء مئات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف: "لكل من يعيش في فقاعة الكنيست المنعزلة: رغم حكومة يمينية بالكامل، ورغم الاستخدام الساخر لأحداث السابع من أكتوبر، ورغم حرب الإبادة، فشلت حكومة الجرائم في تغيير المعادلة البسيطة، وهي أن هناك شعبان هنا، وسيبقيان هنا".

وختم: "إنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب إسرائيل، فقط هو ما سيجلب العدالة والسلام والأمن للجميع".