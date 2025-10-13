وفي كلمة له بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال لابيد: "عدم حصولك على جائزة نوبل للسلام كان خطأ جسيما.. سيقومون بإعطائك هذه الجائزة العام المقبل، فلا حل لهم سوى هذا".

وتابع: "الرئيس ترامب أنقذ حياة المختطفين والجنود وملايين من الأرواح.. هاته لحظة تاريخية وتفكير بأن التاريخ يشكله أولئك الذين يعرفون الماضي.. إننا ممتنون لك".

وأوضح: "إسرائيل أصبحت أقوى دولة لتجربتها الديمقراطية.. وإسرائيل هنا لتبقى".

وأبرز: "لم تحصل إبادة جماعية في غزة ولا تجويع"، ووجه حديثه لترامب بالقول: "أنت من لديك القدرة على تحقيق موجة السلام المقبلة".

وأضاف: "هذه الحرب انتهت لكن سنحتاج دائما لليقظة لحماية أنفسنا من الذين يسعون لدمارنا".