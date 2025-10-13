وقال ترامب لهرتسوغ نتنياهو، أثناء سيرهم على السجاد الأحمر في مدرج مطار بن غوريون: "إنه يوم عظيم، وربما الأفضل لكما".

ورد نتنياهو: "إنها لحظة تاريخية"، وفقا لمقطع فيديو نشره مكتب نتنياهو، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ووصل ترامب، الإثنين، إلى إسرائيل في زيارة خاطفة، ومن المرتقب أن يلقي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، وأن يلتقي بالرهائن وعائلاتهم.

وكتب ترامب على سجل الشرف في البرلمان فيما وقف إلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إنه لشرف عظيم لي، إنه يوم عظيم، يوم رائع. بداية جديدة".

وبعدها سيتوجه ترامب إلى مصر لحضور مراسم توقيع اتفاقية وقف الحرب في قطاع غزة.

ومن المرتقب أن يترأس ترامب، إلى جانب نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، قمة شرم الشيخ للسلام، لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة، بحضور زعماء من أكثر من 20 دولة في العالم.

واستلمت إسرائيل الدفعة الأولى من الرهائن المحتجزين لدى حماس، وذلك بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه الحركة والدولة العبرية، كمرحلة أولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.