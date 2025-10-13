وتسلّم الصليب الأحمر دفعة ثانية من 13 رهينة بعدما تسلم صباحا دفعة من 7 آخرين، بحسب ما أكد الجيش الإسرائيلي.

وعند الإعلان عن تسليم الرهائن علت صيحات الابتهاج في صفوف المحتشدين في ساحة الرهائن في تل أبيب.

وقال المدرس روني إدري (54 عاما) لوكالة فرانس برس: "كنا ننتظر هذه اللحظة، لكننا لا نزال نشعر بالحزن على الذين لن يعودوا ولقتلى الحرب الألفين تقريبا. تنتهي سنتان من الجنون. لكنه يوم جميل ننتظره منذ سنتين".

واحتلت حشود منذ الليلة الماضية ساحة الرهائن في تل أبيب حيث نصبت شاشات ضخمة ورفعت صور الرهائن لمتابعة عمليات الافراج.

وقد طغى التأثر على المجتمعين في الساحة، فيما أكد منتدى عائلات الرهائن بأن "النضال لم ينتهِ" بعد الإفراج عن السبعة.

وفي المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة تترافق عودة الرهائن إلى إسرائيل مع إفراج الدولة العبرية عن 250 معتقلا "أمنيا" فلسطينيا و1700 اعتقلتهم إسرائيل في غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.

ومساء الأحد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اليوم الرابع لوقف إطلاق النار أن عودة الرهائن تشكل "حدثا تاريخيا" يختلط فيه "الحزن" بـ"الفرح".

وأفادت مصادر مطلعة بأن حماس لا تزال تطالب بالإفراج عن قادة فلسطينيين كبار معتقلين لدى إسرائيل.

وصول ترامب للكنيسيت

ووصل الرئيس الأميركي إلى الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، حيث سيلقي خطابا بعدما حطت طائرته في مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

وكتب ترامب على سجل الشرف في البرلمان فيما وقف إلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو "إنه لشرف عظيم لي، إنه يوم عظيم، يوم رائع. بداية جديدة".

وأكد ترامب لصحفيين وهو يغادر الولايات المتحدة: "الحرب انتهت حسنا؟ هل فهمتم ذلك"، معربا عن ثقته بأن وقف إطلاق النار "سيصمد".

من جهته، أكد نتنياهو أن إسرائيل حققت "انتصارات هائلة، انتصارات أذهلت العالم. لكن المعركة لم تنته".