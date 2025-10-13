وفي حديثه للصحفيين قبل إلقاء الكلمة، رد ترامب بالإيجاب عندما سُئل عما إذا كانت الحرب انتهت.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي أنه سيزور مصر لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وقال ترامب، للصحفيين في واشنطن: "أنهينا الحرب في غزة.. وسنسعى إلى استعادة الرهائن يوم الإثنين أو الثلاثاء.. وهذا اليوم سيكون سعيدا".

وأضاف: "سنحاول التوجه إلى المنطقة ونحن نعمل على تحديد التوقيت.. سنتوجه إلى مصر، حيث سيكون هناك توقيع الاتفاق بشكل رسمي".