وفي مؤتمر صحفي على متن طائرته، تطرق الرئيس الأميركي لعلاقته برئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو قائلا: "رشحني لجائزة نوبل للسلام التي كان ينبغي أن أحصل عليها، نتنياهو رئيس فترة حرب وقام بعمل مذهل، أعتقد أنه كان رجلا مناسبا لهذا الوقت".

وبخصوص جهود تحقيق السلام في المنطقة، أشاد ترامب بدور تركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والأردن، مضيفا: "هذه دول عظيمة".

وتابع ترامب: "حرب غزة هي الحرب الثامنة التي أنهيها، فأنا أجيد حل الحروب وإحلال السلام وهذا شرف عظيم لي".

وأضاف: "ربما جائزة نوبل كانت للإنجازات المتعلقة بعام 2024، كل ما فعلته عام 2025 لم أقم به للحصول على الجائزة بس لأجل تحقيق السلام وإنقاذ حياة الملايين".

ووصل الرئيس الأميركي إلى إسرائيل، الإثنين، لإلقاء كلمة أمام الكنيست قبل أن يتوجه إلى شرم الشيخ بمصر للمشاركة في قمة يحضرها عدد من قادة العالم وتركز على سبل إنهاء حرب غزة.

وتسود حالة من التأهب والترقب في إسرائيل، نظرا لمساهمة ترامب الكبيرة في التوصل إلى اتفاق غزة.

وكان في استقباله بالمطار كلا من الرئيس إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.