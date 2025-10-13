وذكرت حماس في بيانها أن الإفراج يشمل الرهائن التالي أسماؤهم:

بار أبراهام كوبرشتاين أفيتار دافيد يوسف حاييم أوحانا سيغيف كالفون أفيناتان أور إلكانا بوحبوط ماكسيم هيركين نمرود كوهين متان تسنغاوكر دافيد كونيو 11- إيتان هورن متان أنغريست إيتان مور غالي بيرمان زيف بيرمان عمري ميران ألون أوهل غاي جلبوع-دلال روم براسلافسكي أريئيل كونيو

وطلبت السلطات الإسرائيلية من عائلات الرهائن التوجّه إلى منشأة الاستيعاب في قاعدة "ريعيم" العسكرية عند الساعة السابعة والنصف صباحًا، استعدادًا لاستقبال المفرج عنهم، فيما لا تزال إسرائيل تجهل عدد الجثامين التي ستُعاد ضمن هذه المرحلة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، أن من المتوقع أن تبدأ عملية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة في الساعة الثامنة صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش) من محور نتساريم وتستمر في الساعة العاشرة صباحا في خان يونس في غزة.

وفي وقت سابق، أكد مصدر فلسطيني لـ"سكاي نيوز عربية"، الأحد، أن حركة حماس أبلغت الوسطاء أنها قد لا تسلم جثث جميع الرهائن المحتجزة لديها، الإثنين، بسبب تعذر الوصول إليها.

وأشار المصدر إلى أن إسرائيل تعهدت رغم ذلك بإتمام عملية التبادل.

وأضاف أن طواقم من خبراء عرب وأجانب ستشارك لاحقا في البحث عن الجثث، في الأماكن المحتملة لدفنها.