ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، أن من المتوقع أن تبدأ عملية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة في الساعة الثامنة صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش) من محور نتساريم وتستمر في الساعة العاشرة صباحا في خان يونس في غزة.
ويُعتقد أن 20 من الرهائن الـ48، الذين لا يزالون في غزة على قيد الحياة.
وفي وقت سابق، أكد مصدر فلسطيني لـ"سكاي نيوز عربية"، الأحد، أن حركة حماس أبلغت الوسطاء أنها قد لا تسلم جثث جميع الرهائن المحتجزة لديها، الإثنين، بسبب تعذر الوصول إليها.
وأشار المصدر إلى أن إسرائيل تعهدت رغم ذلك بإتمام عملية التبادل.
وأضاف أن طواقم من خبراء عرب وأجانب ستشارك لاحقا في البحث عن الجثث، في الأماكن المحتملة لدفنها.
وفي وقت سابق من الأحد، أبدت وزارة الشؤون الدينية في إسرائيل مخاوف من "فقدان" بعض جثث الرهائن المتوقع تسلمها من حماس.
وقال المدير العام للوزارة يهودا أفيدان في مقابلة إذاعية، إن الوزارة تتهيأ لاستقبال حوالي 28 جثة، لكنه أعرب عن قلقه من أن تعلن حماس فقدان بعض الجثث.