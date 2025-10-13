وأشار المصدر إلى أن إسرائيل تعهدت رغم ذلك بإتمام عملية التبادل.

وأضاف أن طواقم من خبراء عرب وأجانب ستشارك لاحقا في البحث عن الجثث، في الأماكن المحتملة لدفنها.

وفي وقت سابق من الأحد، أبدت وزارة الشؤون الدينية في إسرائيل مخاوف من "فقدان" بعض جثث الرهائن المتوقع تسلمها من حماس.

وقال المدير العام للوزارة يهودا أفيدان في مقابلة إذاعية، إن الوزارة تتهيأ لاستقبال حوالي 28 جثة، لكنه أعرب عن قلقه من أن تعلن حماس فقدان بعض الجثث.