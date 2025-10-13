ودارت الاشتباكات بين عناصر من حركة حماس مِما يعرف بوحدة "سهم"، مع عدد من العائلات الفلسطينية بتهمة التعامل مع إسرائيل الأمر الذي تنفيه تلك العائلات، وسط أنباء عن مقتل عدد من الأشخاص من الطرفين إلى جانب الناشط الإعلامي المقرب من حماس صالح الجعفراوي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن حماس تمكنت من السيطرة على مربع سكني في حي الصبرة وصادرت أسلحة واعتقلت العشرات من العائلات.

وجاءت هذه التطورات في غزة، عشية قمة دولية ستعقد في مصر برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استنادا إلى خطته المكونة من 20 نقطة والهادفة إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، إثر هجوم شنته حماس في جنوب إسرائيل.

وبموجب الاتفاق ستسلم حماس الإثنين لإسرائيل 48 رهينة لا يزالون في غزة من أحياء وأموات احتجزتهم خلال هجوم أكتوبر بينهم 20 على قيد الحياة، بحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.

وفي المقابل، ستُفرج إسرائيل عن 250 معتقلا فلسطينيا محكومين بالسجن مدى الحياة، و1700 معتقل من سكان غزة احتجزوا منذ اندلاع الحرب.