وكان مصدر مطلع على أعمال قمة شرم الشيخ للسلام أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن الرئيس الفلسطيني تلقى دعوة رسمية للمشاركة في القمة على رأس وفد فلسطيني رفيع.

في المقابل أفاد قيادي في حركة حماس، السبت، أن الحركة لن تشارك في مراسم توقيع الاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب في غزة، المقررة في مصر.

وقال القيادي في المكتب السياسي للحركة حسام بدران في مقابلة في الدوحة مع وكالة "فرانس برس"، إن "حماس لن تكون مشاركة في عملية التوقيع. فقط الوسطاء والمسؤولون الأميركيون والإسرائيليون".

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت إسرائيل، أنها لن توفد أي ممثل لها إلى القمة حول السلام في غزة المقررة في مدينة شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

وقالت شوش بدرسيان المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لـ"فرانس برس": "لن يحضر أي مسؤول إسرائيلي".

وتستضيف مصر قمة دولية في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

ومن المقرر، أن يشارك في القمة أكثر من 20 زعيما.