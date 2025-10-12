وقال الجيش إن "قوات القيادة الجنوبية مستمرة في الانتشار على خطوط تموضع محدثة، تماشيا مع إطار اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن".

وتابع: "بموجب الصفقة، يظل الجيش مسيطرا على أكثر من نصف مساحة القطاع (حوالي 53 بالمئة)".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "معظم هذه المساحة خارج المناطق الحضرية".

وأضاف: "عمليا لا تحافظ القوات الإسرائيلية على كل هذه المساحة بقوات برية منتشرة على امتدادها، بل تنتشر العديد من مواقعها أقرب إلى الحدود الإسرائيلية".

وذكر الجيش أنه يعمل في المنطقة "لقطع أي تهديد فوري عن القوات وسكان دولة إسرائيل، وبوجه خاص لسكان النقب الغربي".

والسبت زار المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قاعدة عسكرية إسرائيلية في غزة، بهدف "التأكد من استكمال الانسحاب المتفق عليه ضمن الاتفاق مع حركة حماس".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الجمعة، بعدما صادقت الحكومة على الاتفاق مع حماس في الساعات الأولى من صباح اليوم ذاته.

ومهد الاتفاق الطريق لانسحاب جزئي للقوات، ووقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.

وقال ويتكوف إن الجيش الإسرائيلي أتم بذلك المرحلة الأولى من الانسحاب في قطاع غزة، وبالتالي بدأ احتساب الفترة التي من المقرر خلالها إطلاق سراح الرهائن، المقرر الإثنين.