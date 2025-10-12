وتستضیف مدينة شرم الشيخ المصرية قمة دولیة بشأن مستقبل قطاع غزة، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بین إسرائيل وحرکة حماس، حیث من المقرر أن تنعقد بمشارکة قادة أکثر من 20 دولة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقالت الرئاسة المصریة فی بیان مساء السبت، إن "قمة دولیة ستعقد تحت عنوان (شرم الشیخ للسلام) الإثنین الموافق 13 أکتوبر برئاسة مشترکة بین الرئیس عبد الفتاح السیسی ونظيره الأمیرکی دونالد ترامب".

وأشار البیان إلى "مشارکة قادة أکثر من 20 دولة"، فی القمة التی "تهدف إلى إنهاء الحرب فی قطاع غزة".

ويشارك رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، في القمة الدولية التي "تمثل منعطفا تاريخيا من أجل المنطقة بعد سنتين من النزاع وإراقة الدماء".

كما يشارك رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا.

من جهتها، أعلنت حماس أنها لن تشارك في التوقيع الرسمي للاتفاق، وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران لـ"فرانس برس" إن "حماس لن تكون مشاركة" في التوقيع، بل سيقتصر الامر على "الوسطاء والمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين".

وينص الاتفاق على تبادل الرهائن الـ47 المتبقين في غزة من أصل 251 اختطفوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023، إضافة إلى رفات رهينة احتجز عام 2014، الإثنين.

في المقابل، تفرج إسرائيل عن 250 معتقلا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1700 معتقل من سكان غزة احتجزوا منذ اندلاع الحرب.