وشهدت الساعات الأولى من إعلان تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، حالة استنفار قصوى داخل المراكز اللوجستية للهلال الأحمر بمدينة العريش، استعدادا لتفويج القافلة والتي تأتي ضمن حملة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، والتي دخلت يومها الـ49 منذ انطلاقها.

مساعدات متنوعة

وبحسب الهلال الأحمر، تنوعت شحنات القافلة بين 6 آلاف طن من السلال الغذائية والدقيق، وأكثر من ألف طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، من بينها خيام، حمامات متنقلة، بطاطين، وحصر، إلى جانب نحو 2000 طن من المحروقات، في ظل حاجة القطاع الماسة لهذه المواد الحيوية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت بدأت فيه العائلات الفلسطينية بالعودة تدريجيا إلى شمال القطاع، حيث يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده لتوفير الاحتياجات الأساسية من إيواء وغذاء وكساء، تأكيدا على ثبات موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني.

49 قافلة منذ يوليو

ومنذ انطلاق الحملة في 27 يوليو الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري، أطلق الهلال الأحمر المصري 49 قافلة مساعدات متتالية، حملت آلاف الأطنان من المساعدات، شملت سلاسل إمداد غذائية، دقيق، خبز طازج، ألبان أطفال، خيام، أدوية، ومستلزمات إغاثة متنوعة.

ونص اتفاق انهاء الحرب في غزة على زيادة حجم المساعدات إلى ما كان عليه الوضع في الاتفاق السابق الذي انهار في مارس الماضي، أي ما يصل إلى 600 شاحنة يوميا.

وكانت إسرائيل، وبعد ضغط دولي واسع، سمحت بدخول المساعدات بدءا من 27 يوليو الماضي، لكن بعدد شاحنات يصل إلى 100 تقريبا يوميا، وهو عدد لا يوفي الحاجة خصوصا بعد 5 أشهر من الحرمان التام لأهل غزة.