وأعربت السفارة في بيان "عن بالغ حزنها وأساها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري إثر حادث مروري أليم في مدينة شرم الشيخ، أثناء أدائهم مهام عملهم".

وأضافت أن الدبلوماسيين ضحايا الحادث هم: "سعود بن ثامر آل ثاني، وعبد الله غانم الخيارين، وحسن جابر الجابر"، كما أشارت إلى إصابة كل من "عبد الله عيسى الكواري، ومحمد عبد العزيز البوعينين".

وأكدت السفارة "أنها باشرت على الفور متابعة الحادث مع السلطات المصرية المعنية، وأنه سيتم نقل المتوفين والمصابين إلى الدوحة على متن طائرة قطرية اليوم (الأحد)، حيث يتلقى المصابان حاليا العناية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي".

وقدمت السفارة تعازيها لذوي المتوفين، ووجهت شكرها للسلطات المصرية على "تعاونها وحرصها واهتمامها بمتابعة الحادث وتقديم التسهيلات اللازمة".

كانت وكالة رويترز قد أفادت، ليلة الأحد، بمصرع ثلاثة من الدبلوماسيين القطريين في حادث سير بمدينة شرم الشيخ المصرية.

ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين، أن 3 دبلوماسيين قطريين توفوا بحادث في مدينة شرم الشيخ في مصر، وأصيب اثنان آخران.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية، بأن وفدا قطريا من الديوان الأميري ووزارة الخارجية كان متجها إلى شرم الشيخ للمشاركة في تحضيرات قمة السلام تعرض الوفد لحادث مروري أدى إلى وفاة ثلاثة أعضاء.

كما أشارت المصادر إلى أن المصابين بالعناية المركزة هم محمد البوعنين، وعبدالله عيسى ربيعة الكواري، وقد نقلوا إلى مستشفى شرم الشيخ حيث يتلقون الرعاية الطبية.

وقع الحادث على الطريق الدولي جنوب سيناء، قبل الوصول إلى المدينة السياحية بـ50 كيلومترا، حيث انقلب السيارة الرسمية التي كانت تحمل الوفد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة فورا وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

ومن المنتظر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ قمة دولية، يوم الاثنين، اوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.