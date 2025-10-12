وذكر بيان صادر عن داونينغ ستريت، السبت، أن "رئيس الوزراء سيتوجه إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ للسلام، الاثنين"، التي تُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب .

وأضاف البيان أن ستارمر "سيحضر حفل توقيع خطة السلام بشأن غزة (...) التي تمثل نقطة تحول تاريخية للمنطقة بعد عامين من النزاع وإراقة الدماء".

كما سيشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القمة، بحسب ما أعلن مكتبه.

وقال الناطق باسم مكتبه إن غوتيريش "سيسافر إلى مصر ليحضر، الاثنين، قمة شرم الشيخ للسلام"، مشيراً إلى أنه سيعود، الأربعاء، إلى مقرّ الهيئة الأممية.