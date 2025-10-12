ونقلت وكالة فرانس برس، عن حمدان قوله إن "الإفراج عن 48 رهينة، أحياء وأموات، وغالبيتهم من الإسرائيليين، في غزة، سيبدأ صباح الاثنين".

وأضاف أسامة حمدان، في مقابلة مع الوكالة، أن "حسب الاتفاق الموقع، تبادل الأسرى سيبدأ صباح الاثنين، كما هو متفق عليه، ولا جديد بخصوص هذا الموضوع".

وأوضح أن "مقاتلي كتائب عز الدين القسام لم يبلغوا قيادة الحركة بأي ترتيبات إجرائية لتسليم الرهائن، بما في ذلك موضوع تحديد المكان".

وعقب عودة الرهائن من غزة، ستشرع إسرائيل في إطلاق سراح نحو ألفَي معتقل فلسطيني من سجونها، وفق ما نصّت عليه بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعه الطرفان بوساطة أميركية.

وأشار حمدان إلى أن "هناك بعض الأسماء لا تتجاوب إسرائيل في موضوع الإفراج عنها، لكن الوفد المفاوض ما زال يبذل جهدا من أجل تحقيق هذا الإفراج".

وأكد أنه من المفترض أن يكون قد تم الاتفاق على القوائم بشكل نهائي مساء السبت أو صباح الأحد.

وقال حمدان إنه من المتوقع أن يتم فتح خمسة منافذ لدخول الإغاثة بموجب الاتفاق، مضيفا أن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيعاد فتحه "أمام الأفراد في الاتجاهين الأربعاء القادم".

وكانت إيطاليا قد أعلنت أن معبر رفح سيُعاد فتحه الثلاثاء، تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية، وبمشاركة عناصر شرطة من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.