ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين، أن 3 دبلوماسيين قطريين توفوا بحادث في مدينة شرم الشيخ في مصر.

وأضاف المصدران، أن دبلوماسيين اثنين أصيبا أيضا في الحادث.

ومن المنتظر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ قمة دولية، يوم الاثنين، اوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية، بأن وفدا قطريا من الديوان الأميري ووزارة الخارجية كان متجها إلى شرم الشيخ للمشاركة في تحضيرات قمة السلام تعرض الوفد لحادث مروري أدى إلى وفاة ثلاثة أعضاء.

وأفادت مصادر قطرية بوقوع ثلاثة حالات وفاة وهم عبدالله بن غانم الخيارين، وحسن جابر الجابر، وسعود بن ثامر آل ثاني.

كما أشارت المصادر إلى أن المصابين بالعناية المركزة هم محمد البوعنين، وعبدالله عيسى ربيعة الكواري، وقد نقلوا إلى مستشفى شرم الشيخ حيث يتلقون الرعاية الطبية.

وقع الحادث على الطريق الدولي جنوب سيناء، قبل الوصول إلى المدينة السياحية بـ50 كيلومترا، حيث انقلب السيارة الرسمية التي كانت تحمل الوفد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة فورا وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.