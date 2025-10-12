وقال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي "ليس هناك أي ثقة بالنظام الصهيوني"، مذكرا بأنه "سبق أن حصل أكثر من وقف لإطلاق النار في الماضي، في أمكنة مختلفة، وخصوصا في لبنان"، ولكن "إسرائيل انتهكته".

وأعلن عراقجي دعمه لوقف إطلاق النار في غزة لكنه شدد على ضرورة الحذر في التعامل مع إسرائيل وقال: "نحذر من حيل النظام الصهيوني وخياناته".

وقال الوزير الايراني "لقد دعمنا دائما أي خطة او اجراء من شأنه وضع حد لهذه الجرائم بحق سكان غزة، وضع حد لهذه الإبادة".

وكشف عراقجي، السبت، أن طهران تلقت رسالة من روسيا تفيد بأن إسرائيل لا تسعى إلى مواجهة جديدة مع طهران.

وقال عراقجي: "قبل ثلاثة أو أربعة أيام على ما أعتقد، جرى اتصال هاتفي بين (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأضاف: "قال نتنياهو إن لا نية لديه لاستئناف الحرب مع إيران"، مشيرا إلى أن هذه الرسالة نقلت في إحاطة مقدّمة للسفير الإيراني في روسيا.