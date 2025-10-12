وقال بيان الرئاسة إن القمة ستعقد بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

وتهدف القمة إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي".

وتأتي القمة، وفق بيان الرئاسة، في ضوء رؤية ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.

وتوقفت حرب غزة بموجب دخول المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ، وسط مخاوف من عراقيل قد تصعب تطبيق المراحل الأخرى.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحه ترامب، ستفرج حماس عن 47 رهينة، أحياء وأموات، من أصل 251 اختطفوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023، إضافة إلى رفات رهينة احتجز عام 2014.

وفي المقابل، ستفرج إسرائيل عن 250 معتقلا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1700 معتقل من سكان غزة احتجزوا منذ اندلاع الحرب.

ومع انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق، الجمعة، بدأت مهلة الـ72 ساعة أمام حماس لإطلاق سراح الرهائن.

وقال ترامب لصحفيين، الجمعة، إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار "سيصمد"، بعد فشل هدنتين سابقتين.

في المقابل، توقع عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران، السبت، أن تكون مفاوضات المرحلة الثانية من الخطة أكثر صعوبة وتعقيدا، وهي تنص على نزع سلاح الحركة في غزة.