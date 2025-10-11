وكان ويتكوف يشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كان جزءا مهما في التوصل لاتفاق غزة"، لكن المستمعين قاطعوه أكثر من مرة بصيحات الاستهجان عند ذكره كلمة "نتنياهو".

ودفعت هذه المقاطعات ويتكوف إلى القول: "اتركوني أكمل فكرتي".

وواجه نتنياهو على مدار عامين حالة من السخط الشعبي، بسبب استمرار حرب غزة واحتجاز عشرات الرهائن في القطاع الذي دمره الصراع.

وفي أكثر من مناسبة، اتهم منتدى الرهائن رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم الاكتراث بحياة عشرات الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

لكن من المنتظر الإفراج عن الرهائن خلال يوم أو اثنين، بناء على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي اتفقت عليها إسرائيل وحركة حماس مؤخرا، بعد مباحثات في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال ويتكوف في كلمته بميدان الرهائن، إن "ترامب جعل السلام ممكنا".

وأضاف المبعوث الأميركي أن "ترامب رفض أن يقبل بفكرة صعوبة تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

كما أشاد بدور "القادة العرب والرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) في التوصل لاتفاق غزة".