وبعد الإعلان عن توصل إسرائيل وحماس لاتفاق من شأنه أن يوقف الحرب في غزة، فنّد ساعر تلك الإنجازات كالتالي: "تدمير حزب الله في لبنان وحماس في غزة، تصفية رؤساء منظمات الإرهاب، ضربة قاسية للبرنامج النووي الإيراني ولبرنامج الصواريخ الباليستية الخاص به وإرجاعهما إلى الخلف. سقوط نظام الأسد، ضرب الجيش السوري وقدراته، ضربات بالغة للغاية للحوثيين وقيادتهم، الاستيلاء على مناطق عازلة في مختلف الجبهات".

وتابع: "كما صمدت إسرائيل في الامتحان القيمي والأخلاقي للتزامها بتحرير رهائنها. لذلك، هذا اليوم هو يوم عيد داخل عيد. نفذت إسرائيل هذا الالتزام في أكثر الظروف تعقيدا، لا أظن أن هناك أمة أخرى كانت لتصمد هكذا في اختبار مماثل".

وأضاف ساعر: "كانت إعادة الرهائن طوال الوقت في صلب العمل السياسي. كنت دائماً إلى جانب عائلات الرهائن في كل أمر ومسألة وفي كل يوم وكل ساعة. شاهدت عن قرب آلامهن ومعاناتهن التي لا تُحصى. أتحمس معهن، مثل كل شعب إسرائيل، انتظاراً للقاء القريب مع أحبائهن الذين انتظروا وتوقّعوا ذلك عامين كاملين".

وأكمل: "أود أن أثني على قيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في المعركة الشاقة. واجه رئيس الحكومة اختبارات صعبة. قلة هم القادة في البلاد والعالم الذين واجهوا اختبارات مماثلة أو قريبة منها. أظهر تمسّكاً بتحقيق كل أهداف الحرب".

وأشار ساعر إلى أن "الرئيس دونالد ترامب صديق عظيم لإسرائيل. وهو أيضاً قائد استثنائي في قدرته على استثمار وخلق فرص تاريخية. إسرائيل مدينة له كثيراً على قراراته وتحركاته كرئيس الولايات المتحدة. مساهمته في تحرير الرهائن في يناير وهذا الشهر كانت دراماتيكية. سنستقبله هنا بالاحترام والمحبّة المستحقة له".

واختتم بالقول: "لم تتخل إسرائيل عن أي من أهداف الحرب، كما حدّدها المجلس الأمني. كلها مشمولة عملياً في خطة ترامب. لا تزال تنتظرنا اختبارات، آمل أنه في الفترة القريبة ستُفتح أمام إسرائيل آفاق سياسية جديدة، ولدينا اهتمام بتوسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة".