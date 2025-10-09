وقال الدفاع المدني، في بيان صحفي: "ندعو المتواجدين داخل مدينة غزة إلى عدم التوجه نحو المناطق التي ما زالت تشهد تواجداً لقوات الاحتلال الإسرائيلي أو عمليات ميدانية، وذلك حرصاً على سلامتهم ومنعاً لتعرضهم لأي خطر مباشر".

وأضاف أن "الاحتلال لا يزال متواجداً في عدد من المناطق الخطرة، وأن التحرك العشوائي قد يعرض حياة المواطنين للخطر الشديد".

بدوره، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن "دبابات الاحتلال استهدفت مواطنين وقطعت شارع الرشيد بعد محاولات للعودة إلى مدينة غزة"، مشيرا إلى تقدم دبابتين تجاه شارع الرشيد لمنع الناس من العودة إلى مدينة غزة.

ولفت إلى أن "زوارق الاحتلال تطلق النار بشكل بشكل مباشر على الأهالي على شارع البحر وسط قطاع غزة".