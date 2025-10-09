وأكد مصدر مطلع بوزارة الصحة المصرية، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الوزارة في حالة استعداد قصوى"، موضحا أن "نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة خالد عبد الغفار، وجه بتكثيف الجاهزية ورفع درجة الاستعداد في المستشفيات وسيارات الإسعاف والفرق الطبية، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، خاصة في مستشفيات شمال سيناء الحدودية مع قطاع غزة، والمحافظات المجاورة".

وأضاف المصدر أن الوزارة "تنسق حاليا مع الجهات الرسمية المعنية لتحديد الموعد الدقيق لبدء استقبال المصابين من قطاع غزة في المستشفيات المصرية"، مشيرا إلى أن "الأولوية في النقل ستكون للحالات الحرجة التي تحتاج إلى عمليات جراحية متقدمة أو رعاية مركزة متخصصة".

ولفت إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة ضمن الخطة المصرية هو إمكانية دخول فرق طبية مصرية إلى داخل قطاع غزة لتقديم الرعاية العاجلة للمصابين هناك، دون الحاجة لنقلهم إلى مصر.

ووفقًا لبيانات الصحة المصرية، استقبلت مصر منذ نوفمبر 2023 نحو 7277 جريحا فلسطينيا، نُقلوا عبر معبر رفح لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بينهم 1057 مصابا لا يزالون يتلقون الرعاية الطبية في 172 مستشفى بمختلف المحافظات، فيما تم إجراء 2978 عملية جراحية للمصابين والمرضى.

الإسعاف "على أهبة الاستعداد"

وفي سياق متصل، قال مصدر ثانٍ بهيئة الإسعاف المصرية لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "سيارات الإسعاف لا تزال متمركزة أمام معبر رفح، ومع إعادة فتحه سيتم إرسال المزيد من سيارات الإسعاف للمساعدة في نقل المصابين والجرحى وفقًا للخطة التي تضعها وزارة الصحة مع الجهات المسؤولة".

وأضاف: "الدعم لا يأتي فقط من شمال سيناء بل من كل المحافظات المصرية، لتوفير أي عدد مطلوب من سيارات الإسعاف والطواقم الطبية العاملة عليها، ونحن قادرون على مضاعفة الانتشار في غضون ساعات إذا استدعت الحاجة".

ولفت إلى أن "هناك غرفة عمليات متكاملة تدار في موقع معبر رفح، تضم ممثلين من وزارة الصحة وهيئة الإسعاف والجهات الأمنية والمنظمات الأممية، لضمان سرعة التنسيق في عمليات الفرز والإخلاء ونقل الحالات".