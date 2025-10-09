وفي غزة، حيث نزح معظم سكانها البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص بسبب القصف الإسرائيلي، هلل الشبان في الشوارع المدمرة حتى مع استمرار القصف الإسرائيلي في أجزاء من القطاع.

وبعد يوم واحد فقط من الذكرى السنوية الثانية للهجوم عبر الحدود الذي شنته حماس والذي أدى إلى الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة، أسفرت المحادثات غير المباشرة في مصر عن اتفاق على المرحلة الأولية من إطار ترامب المكون من 20 نقطة للسلام.

واتفقت إسرائيل وحماس الأربعاء على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقطاع غزة، وهي اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين مما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين قلبت الشرق الأوسط رأسا على عقب.

وقال عبد المجيد عبد ربه من خان يونس جنوب قطاع غزة: "الحمد لله على وقف إطلاق النار ووقف شلال الدماء والقتل".

وأضاف: "طبعا مش أنا لحالي بس فرحان كل قطاع غزة فرحان، بل كل الشعب العربي وكل العالم فرحان بوقف إطلاق النار ووقف شلال الدماء".

وهللت مجموعات من الشبان في الشوارع فور سماع الأنباء، وصفق أحدهم وهو يُرفع على أكتاف صديقه.

وبكى سكان القطاع وأخذوا يرددون التكبيرات، معبرين عن آمالهم في أن يُنهي الاتفاق الحرب ويتيح لهم العودة إلى ديارهم.

وقال تامر البرعي وهو رجل أعمال نازح من مدينة غزة: "ما قدرتش أوقف ضحك ولا عياط... مش مصدق إني نجيت".

وقال لرويترز عبر تطبيق للتراسل "على جمر بنستنى نرجع لبيتنا في مدينة غزة وننام بدون ما نخاف إنه ننقصف وإحنا نايمين".

فيما تمنى آخرون رحيل جميع القوات الإسرائيلية التي ستبقى في أجزاء من القطاع في الوقت الحالي.

وقالت زكية رزق (58 عاما) وهي أم لستة أبناء "بيتنا كان من ضمن أول بيوت اللي تدمرت يعني حتى لو الحرب خلصت راح نظل نعيش في خيم يمكن لسنين لحتى يعمروا غزة، هاد طبعا إذا الاتفاقية استمرت وصمدت".

وعلى الرغم من سعادتها لنجاة جميع أبنائها من القصف، أوضحت أن منزلهم يقع في منطقة حدودية ستظل تحت سيطرة القوات الإسرائيلية.

ومن شأن الاتفاق، إذا ما تم تنفيذه بالكامل، أن يقرب الطرفين أكثر من أي وقت مضى من إنهاء الحرب التي تحولت إلى صراع إقليمي استقطب دولا مثل إيران واليمن ولبنان.

وتقول السلطات في غزة إن الحملة الإسرائيلية قتلت أكثر من 67 ألفا ودمرت جزءا كبيرا من القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، أسفر هجوم حماس عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، ويعتقد أن 20 من أصل 48 رهينة، ما زالوا محتجزين في غزة، على قيد الحياة.