وأوضح فرج أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قدم مقترحا للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي "يبدو مستعدا لتلبية الدعوة إلى مصر للتوقيع على الاتفاق في حال التوصل إليه"، معتبرا أن "هذه اللحظة قد تكون بداية مرحلة حاسمة باتجاه التسوية النهائية".

وأشار إلى أن "مصر رصدت مرونة من الجانبين"، قائلا: "نتنياهو كان يطالب بخمس نقاط، واليوم يطالب بثلاثة فقط، وهذا يعني وجود فليكسبيليتي (مرونة) من الطرفين، وليس تنازلات، من أجل الوصول إلى حل".

كما لفت إلى أن حماس أبدت بدورها تفهما للموقف المصري، موضحا أن "القاهرة شرحت للحركة أنه لا داعي لمشاركتها في الحكومة التالية أو في إدارة القطاع بعد التوصل إلى الاتفاق، وهو ما ساهم في تليين المواقف".

وأضاف اللواء فرج أن مطلب حماس بالحصول على ضمان أميركي بعدم استئناف إسرائيل للقتال بعد تسليم الرهائن "مشروع ومبرر"، مؤكدا: "أنا مع حماس في هذا المطلب، لأن إسرائيل في كل مرة تأخذ الرهائن ثم تستأنف العمليات، لذلك يجب أن يكون هناك ضمان من واشنطن".

وفي تقييمه للمشهد الميداني، قال فرج إن "الحديث عن نزع سلاح حماس مبالغ فيه"، موضحا أن "الحركة تمتلك أسلحة خفيفة من نوع كلاشينكوف وRPG، وليست لديها طائرات أو صواريخ متقدمة، وكل ما يجري بروباغندا إسرائيلية لتصوير الانتصار".

وأضاف: "الانتصار العسكري يُقاس بتحقيق المهمة، وإسرائيل لم تحقق أيا من أهدافها".

وأكد الخبير العسكري أن مصر تتحمل عبئا إنسانيا هائلا تجاه غزة، قائلا: "80 بالمئة من المساعدات التي دخلت القطاع خلال العامين الماضيين جاءت من مصر، من قوت الشعب المصري." وأضاف أن "مصر أقامت 10 معسكرات داخل غزة تؤوي 400 ألف نازح، وتوفر نصف مليون رغيف يوميا، إضافة إلى محطات لتحلية المياه بعد أن دمرتها إسرائيل".

كما كشف فرج أن القاهرة اقترحت تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية من 12 إلى 13 شخصية مقبولة من الجانبين، موضحا أن "إسرائيل وافقت على الأسماء، وهؤلاء يتلقون حاليا تدريبات في مصر والأردن لتولي إدارة القطاع بعد رحيل القوات الإسرائيلية وحماس".

واختتم اللواء سمير فرج حديثه بالتأكيد على أن الرئيس السيسي دعا ترامب للحضور إلى شرم الشيخ "مدينة السلام"، مشددا على أن "مصر تمهد الأرض ليكون الغد يوما للسلام في غزة والمنطقة"، ومضيفا: "نحن لا نسعى لتنازلات من أي طرف، بل نبحث عن مرونة تفتح الطريق أمام سلام دائم يعيد الأمل للشعب الفلسطيني".