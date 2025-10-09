وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة حظي بدعم دولي واسع، مؤكدا أن "جهود العالم أجمع تضافرت لإنجاحه".

وأضاف ترامب: "إنها فترة رائعة حقا، وما تم التوصل إليه كان إنجازا عظيما لإسرائيل وللدول العربية وللولايات المتحدة. كان من الرائع أن نشارك في إبرام صفقة بهذا الحجم".

وأوضح أن الاتفاق "يتجاوز غزة، فهو يمثل سلاما في الشرق الأوسط، وهو أمر مذهل"، معبرا عن اعتقاده بأن "إيران ستكون جزءا من عملية السلام الأوسع".

وكشف ترامب أن "إطلاق سراح الرهائن سيتم يوم الإثنين، بمن فيهم القتلى".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه سيجمع حكومته الخميس لإقرار الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه مع حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة ووقف الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاتفاق، وحث على تنفيذها بالكامل دون تأخير.

وقال ستارمر في بيان "أرحب بالأنباء التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة".

وأضاف: "يجب الآن تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل ودون تأخير، وأن يصاحبه رفع فوري لجميع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة".

كما جاءت ردود الأفعال من دول أخرى كالتالي: