وقال مصدر مصري مقرّب من المفاوضات الجارية في شرم الشيخ لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه تم "الاتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل مع خروج تدريجي للجيش الإسرائيلي من 70 بالمئة من قطاع غزة، وإطلاق سراح متزامن للاسرى لدى الطرفين".

وتلقّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض الأربعاء من وزير الخارجية ماركو روبيو ملحوظة بخط اليد يبلغه فيها بأن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة بات "قريبا جدا" ويطلب منه موافقته على إعلان بهذا الشأن على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "اتفاق غزة سيوقع اليوم الخميس، والإفراج الأول إما السبت أو الأحد"، وهو ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية أيضا.

من جانبها، قال "رويترز" أنه يجري اجتماع بين كبير مفاوضي حماس خليل الحية ورئيس المخابرات المصرية لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق تاريخي".

وأتى هذا التطور بعيد إعلان ترامب أنه قد يتوجّه إلى الشرق الأوسط في نهاية هذا الأسبوع، معتبرا أن المفاوضات الجارية منذ أربعة أيام في مصر لوضع آلية تطبيقية لخطته الرامية لإنهاء الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحماس "تسير بشكل جيد جدا".

وصرّح ترامب لصحافيين في البيت الأبيض قائلا: "قد أتوجّه إلى هناك في نهاية الأسبوع، ربما الأحد"، مضيفا "سنرى بشأن ذلك، لكن ثمة فرصة كبيرة جدا. المفاوضات تسير بشكل جيد جدا".

وفي مؤشر يدلّ على دفع كبير من أجل التوصل لاتفاق، وصل إلى مصر، حيث استؤنفت المحادثات مساء الأربعاء، صهر ترامب جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وكذلك رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن.