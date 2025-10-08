وذكر ترامب أن "المفاوضات مع حماس تمضي جيدا على ما يبدو"، مضيفا "كنت للتو أتعامل مع مسؤولين بشأن صفقة غزة ونحن نقترب للغاية".

وأوضح: "الأمر وشيك جدا وقد أسافر إلى الشرق الأوسط يوم الأحد".

وتابع: "كل الدول الإسلامية والعربية منخرطة في الأمر وهذا لم يحدث من قبل".

وفي وقت سابق الأربعاء، دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره الأميركي ترامب لحضور توقيع "اتفاق غزة" في مصر حال التوصل إليه.

وفي كلمته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، قال السيسي: "الرئيس ترامب أرسل مبعوثيه بتكليف واضح بالعمل على إنهاء حرب غزة".

وأضاف: "أوجه رسالة للرئيس ترامب بمواصلة دعمه للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.. وأدعوه لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه".

وكشف مسؤول في البيت الأبيض لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر شاركا، الأربعاء، في اجتماعات عُقدت في شرم الشيخ، ضمن جهود الدفع بـ"خطة ترامب" لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف المسؤول أن المفاوضات الفنية بلغت مرحلة حاسمة، معربا عن تفاؤل الإدارة الأميركية بإمكانية التوصل إلى اتفاق في وقت قريب.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر أمني إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية" قرب التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الخطة، مشيرا إلى استكمال التجهيزات في قاعدة لواء غزة لاستقبال الرهائن.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن الساعات الـ48 المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير المفاوضات.

هذا وكشفت القناة 14 الإسرائيلية أن "إسرائيل ستوّقع على المرحلة الأولى من صفقة غزة خلال يومين"، مشيرة إلى أنه ستتم "مناقشة مسألة نزع سلاح حماس ونزع سلاح قطاع غزة لاحقا".