وقالت الصحيفة، استنادا إلى وثائق ومراسلات اطلعت عليها، إن العملية تطلّبت وقفا مؤقتا للغارات الإسرائيلية على مناطق محددة لضمان تحرك السيدة الفلسطينية بأمان، في خطوة تعكس مدى التعقيد والخطورة.

تدخلات واتصالات عالية المستوى

نجاح عملية الإجلاء تطلّب تبرعا بقيمة 10 آلاف دولار لتغطية تكاليف النقل، واستخدام برامج تقنية لتتبع موقعها، إضافة إلى تدخل مباشر من مسؤولين أميركيين كبار نسقوا مع عمان وتل أبيب.

ابنها يونس فروانة (32 عاما)، الذي انضم إلى البحرية الأميركية عام 2023 سعيا للحصول على الجنسية، روى للصحيفة أن أسرته عانت ويلات الحرب منذ اندلاعها في أكتوبر 2023، إذ دُمّر منزلهم المكوّن من سبعة طوابق، ونفد الغذاء والدواء حتى أنهم اضطروا في مرحلة ما إلى "تناول طعام العصافير".

قضية إجلاء الأميركيين من غزة أثارت جدلًا واسعًا منذ بدء الحرب. فقد رفع عدد من الفلسطينيين الأميركيين دعاوى قضائية ضد الإدارة السابقة، متهمين إياها بالتقاعس عن حمايتهم.

المحامية ماريا كاري، التي تمثل بعض تلك العائلات، قالت إن الوضع ازداد سوءًا في عهد ترامب، خاصة بعد قرار وزارة الخارجية في أغسطس وقف منح تأشيرات الزيارة لأبناء غزة، في أعقاب حملة انتقادات قادتها الناشطة اليمينية لورا لومر التي وصفت استقبال أطفال غزة في أميركا بأنه "تهديد للأمن القومي".

مناشدات ووساطات

بعد حصول يونس على الجنسية الأميركية في فبراير 2024، بدأ محاولاته لإخراج والدته من غزة عبر الأردن. إلا أن البيروقراطية عطلت كل الطلبات المتعلقة بإخوته، وظلت والدته الوحيدة التي حصلت على موافقة مبدئية للدخول إلى الولايات المتحدة.

تعاون أمني غير مسبوق

ووفق "واشنطن بوست"، استخدم الفريق اتصالات مباشرة مع الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن "الشاباك" و"الموساد" لتأمين مسار السيدة فروانة، وضمان "عدم استهداف موقعها" خلال تنقلها.