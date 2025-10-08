وفي كلمته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، قال السيسي: "الرئيس ترامب أرسل مبعوثيه بتكليف واضح بالعمل على إنهاء حرب غزة".

وأضاف: "أوجه رسالة للرئيس ترامب بمواصلة دعمه للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.. وأدعوه لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه".

وأشار إلى أنه "تجري الآن مفاوضات في شرم الشيخ لإنهاء الحرب على غزة"، مؤكدا أن المفاوضات "تسير بشكل إيجابي".

وتابع: "يجب انتهاز الفرصة والحرص على إنجاح مفاوضات شرم الشيخ.. مصر حريصة على التفاعل الإيجابي مع القضية الفلسطينية".

كما أفاد السيسي بأن الدولة المصرية تستطيع تجاوز أي تحد والتصدي لأي خطر، قائلا :"نستطيع تجاوز التحديات بوحدة المصريين وتماسكهم وصلابتهم".

وشدد على أنه "لا أحد يستطيع تهديد الدولة المصرية".