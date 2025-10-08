وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة طاهر النونو لوكالة فرانس برس إن وفدها أظهر "الإيجابية والمسؤولية اللازمة"، مضيفا: "الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة لإزالة أي عقبات أمام خطوات تطبيق وقف إطلاق النار، وروح من التفاؤل تسري بين الجميع".

وتابع: "تركزت المفاوضات بشأن آليات تنفيذ إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وتبادل الأسرى... تم اليوم (الأربعاء) تبادل كشوفات الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها"، مؤكدا تواصل المباحثات في مصر".

مباحثات شرم الشيخ

وانطلقت صباح الأربعاء في مدينة شرم الشيخ المصرية لليوم الثالث اللقاءات الخاصة ببحث آليات تطبيق مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.

وذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية أن لقاءات شرم الشيخ تضم رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس المخابرات التركي كما تضم رئيس الوفد الإسرائيلي والمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وأشارت إلى أن "لقاءات شرم الشيخ تبحث ملف الأسرى وضمانات عدم تكرار العدوان على غزة ونقاط انسحاب الاحتلال ونفاذ المساعدات للقطاع".

وتتركز المفاوضات غير المباشرة بشأن الخطة التي طرحها ترامب الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب.

وحظيت خطة ترامب بدعم دولي واسع، وقال الرئيس الأميركي للصحفيين، الإثنين الماضي، إنه يعتقد أن هناك "فرصة جيدة حقا" للتوصل إلى اتفاق دائم.