وذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية أن لقاءات شرم الشيخ تضم رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس المخابرات التركي كما تضم رئيس الوفد الإسرائيلي والمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وأشارت إلى أن "لقاءات شرم الشيخ تبحث ملف الأسرى وضمانات عدم تكرار العدوان على غزة ونقاط انسحاب الاحتلال ونفاذ المساعدات للقطاع".

وتتركز المفاوضات غير المباشرة بشأن الخطة التي طرحها ترامب الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب.

وحظيت خطة ترامب بدعم دولي واسع، وقال الرئيس الأميركي للصحفيين، الإثنين الماضي، إنه يعتقد أن هناك "فرصة جيدة حقا" للتوصل إلى اتفاق دائم.

قافلة المساعدات

على الصعيد نفسه، انطلقت الأربعاء من الجانب المصري لمعبر رفح البري، وصولًا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، قافلة محمّلة بالمساعدات الإغاثية العاجلة لدعم الشعب الفلسطيني في القطاع.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن قافلة المساعدات الـ46 من سلسلة قوافل "زاد العزة" تضم آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية، التي تنوّعت ما بين أجولة الدقيق والأرز والمكرونة والمعلبات الغذائية، فضلًا عن المستلزمات الطبية والعلاجية والإيوائية.

وأفادت بأن 6 شاحنات محمّلة بالوقود، وتحديدًا بالسولار، تتجه من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري من الجانب المصري صوب منفذ كرم أبو سالم، تمهيدًا لإنفاذ هذه الشاحنات الخاصة بالوقود إلى داخل الأراضي الفلسطينية.

وذكرت أن الهلال الأحمر المصري دفع بعددٍ من الشاحنات التي تحمل مولدات كهرباء باتجاه منفذ كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى غزة، مشيرة إلى أن معبر ومنفذ كرم أبو سالم عاد إلى العمل اليوم، بعد أن قامت القوات الإسرائيلية بتعطيل العمل بالمنفذ خلال اليومين السابقين، مما أدى إلى عرقلة إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية عبر الأراضي المصرية.