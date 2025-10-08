استطلاعات الرأي الأخيرة، مثل تلك التي أجراها مركز "بيو" في مايو الماضي، كشفت أن نحو نصف الشباب في 20 دولة من بينها كندا وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا، يحملون آراءً سلبية تجاه إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، في انعكاس واضح لتبدّل المزاج العالمي.

في حديثه إلى التاسعة على سكاي نيوز عربية، أكد وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم أن "7 أكتوبر شكل نقطة فاصلة في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن "ما يزيد على 75 ألف فلسطيني قتلوا، وعشرات الآلاف مفقودون، وأكثر من 150 ألف جريح"، بينما "تم تدمير 90 بالمئة من مباني قطاع غزة".

وأوضح الزعيم أن حجم الكارثة الإنسانية في غزة كشف البعد الاستراتيجي للحرب، التي تجاوزت الأهداف العسكرية إلى التهجير القسري وتدمير البنية التحتية، ما جعل المدنيين عرضة للمجاعة والفقر والحرمان.

ولفت إلى أن تداعيات الحرب امتدت إلى الضفة الغربية، حيث "شهدت مناطق مثل جنين وطولكرم عمليات إغلاق وهدم غير مسبوقة"، تعكس توسع القمع الإسرائيلي خارج القطاع.

على الصعيد الدولي، قال الزعيم إن الحرب "كشفت الوجه الحقيقي لإسرائيل"، مضيفاً: "أعتقد أن صورة إسرائيل قد تعرّت، وزال القناع الذي كانت تضاعه لتجميل وجهها الحقيقي".

وأشار إلى أن هذا التحول في الرأي العام ترافق مع تحركات دبلوماسية مهمة، إذ "اعترفت 12 دولة جديدة بدولة فلسطين بعد 7 أكتوبر، من بينها فرنسا وبريطانيا"، في خطوة وصفها بأنها "أكبر إنجاز دبلوماسي بعد الدم الفلسطيني".

وأكد الوزير أن هذه الاعترافات "تمثل خطوة عملية لإقرار حقوق الفلسطينيين، وتضعف آثار وعد بلفور التاريخي"، مشيراً إلى أن الدول الداعمة لفلسطين بدأت في "تجميد الصفقات الدفاعية وإلغاء الامتيازات التجارية مع إسرائيل".

وتطرق الزعيم إلى الانعكاسات الداخلية للحرب داخل إسرائيل، مشيراً إلى أن "حكومة الحرب التي شكّلها نتنياهو في 11 أكتوبر 2023 شهدت انقسامات واستقالات"، كما أدى طول أمد الحرب إلى "فرض الخدمة العسكرية على الحريديم وإشعال توترات اجتماعية وسياسية غير مسبوقة".

في المقابل، رأى الزعيم أن فلسطين استفادت من هذا التراجع في دعم إسرائيل لتعزيز موقعها الدبلوماسي، قائلاً: "هناك سببان للاعترافات الدولية: الأول هو الدبلوماسية الفلسطينية، والثاني هو الدم الفلسطيني المراق على ثرى فلسطين".

وأوضح أن "صور الأطفال والشهداء والمستشفيات المدمرة كانت وقودًا غيّر الرأي العام العالمي".

كما شدد على أن "منظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة الممثلة للشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية تعمل على "توحيد الصف وتجهيز الأطر القانونية للدولة"، مشيراً إلى أن "الانتخابات ستُجرى خلال عام من وقف العدوان على غزة"، وفق توجيهات الرئيس محمود عباس.

واختتم الزعيم حديثه بالتأكيد على أن الاعتراف الدولي بفلسطين "سيترك أثرًا سياسيًا وقانونيًا ملموسًا في المستقبل القريب"، مشيراً إلى أن "الدم الفلسطيني والدبلوماسية الهادئة نجحا في إعادة رسم ملامح الصراع"، بينما تبقى المرحلة المقبلة رهناً بقدرة الفلسطينيين على تحويل المكاسب الدبلوماسية إلى واقع سياسي ودولة مستقلة على الأرض.