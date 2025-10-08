وقال ترامب الثلاثاء إن هناك "فرصة حقيقية" للتوصل الى اتفاق ينهي حرب غزة، حيث تجري مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس في منتجع شرم الشيخ المصري، بناء على خطة من عشرين بندا اقترحها الرئيس الأميركي الشهر الماضي.

وصرّح ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي أن "هناك فرصة حقيقية لنقوم بأمر ما"، مضيفا أن مفاوضين أميركيين يشاركون أيضا في المباحثات.

وحسبما ذكرت "وول ستريت جورنال"، فإن هناك نقاط خلاف تعيق إتمام الصفقة بين حماس وإسرائيل وهي:

الانسحاب المرحلي لإسرائيل من غزة

تحتجز حماس حوالي 20 رهينة إسرائيلية على قيد الحياة وجثامين نحو 28 آخرين.

ومن خلال تسليمهم جميعا، ستتخلى حماس عن ورقة الضغط الرئيسية التي تمتلكها على إسرائيل، لذلك من المتوقع أن تضغط الآن في المفاوضات للحصول على ما تريد.

وتتعلق المخاوف الرئيسية لحماس بوضع جدول زمني للانسحاب التدريجي لإسرائيل من غزة، وتحديد النقاط التي ستنسحب إليها القوات.

وتشمل خطة ترامب خريطة لخطوط الانسحاب، لكنها لا تحدد المواقع أو الإحداثيات الدقيقة.

ويطالب مسؤولو حماس بمتطلبات محددة للانسحاب الإسرائيلي، ويقولون أيضا إن الجماعة بحاجة إلى حرية الحركة داخل قطاع غزة لجمع الرهائن واستعادة الجثث.

من جهتها، ترفض إسرائيل التخفيف المبكر من الضغط على عدو تم تفكيكه وتقسيمه إلى مجموعات صغيرة نتيجة تقدمها العسكري.

كما أن خريطة ترامب لا يبدو أنها تسمح للفلسطينيين بالوصول إلى الحدود المصرية خلال المرحلة الأولى، مما يحافظ على الحصار المستمر، وربما يمنع الفلسطينيين الذين يحتاجون لمغادرة القطاع من الخروج.

كما تشعر مصر بالقلق من إمكانية إبقاء إسرائيل قوات على طول الحدود.

الرهائن مقابل الأسرى الفلسطينيين

تنص خطة ترامب على إطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في إسرائيل، بما في ذلك من أُدينوا بقتل إسرائيليين في الماضي.

وتسعى حماس لإطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى البارزين لإظهار ذلك كإنجاز لها في الحرب.

وطالبت حماس بإطلاق سراح مجموعة من القادة السياسيين والعسكريين الفلسطينيين البارزين، بما في ذلك مروان البرغوثي، الذي اعتقلته إسرائيل في 2002 ودانته في 2004، وأصدرت بحقه خمسة أحكام بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب جرائم ولدوره في الانتفاضة الثانية بين العامين 2000 و2005.

كذلك تطالب حماس بإعادة جثامين قادتها السابقين في غزة، مثل الأخوين يحيى ومحمد السنوار، وهو طلب رفضته إسرائيل سابقا.

المتشددون من الجانبين

استجاب كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحماس بشكل إيجابي للصفقة، لكن كلاهما ألمح إلى بعض التحفظات المهمة.

ورغم تفاؤل ترامب بإمكانية التوصل إلى اتفاق، إلا أن المتشددين على كلا الجانبين، يسعون لإفشال الصفقة.

ففي إسرائيل، هناك دعم شعبي واسع لاتفاق يفرج عن الرهائن، لكن على نتنياهو أن يقرر ما إذا كان سيطلق سراح الأسرى الفلسطينيين البارزين ويمهد الطريق لاتفاق ينهي الحرب، وهما أمران قد يواجهان معارضة من أعضاء اليمين المتطرف في حكومته.

وعلى الجانب الآخر في حماس، قد ترفض بعض الفصائل من الجناح المسلح في غزة الصفقة إذا قررت أنها لا تحصل على ما يكفي مقابل الرهائن، مفضلة مواصلة حرب عصابات ضد القوات الإسرائيلية العاملة داخل غزة.

من على طاولة المفاوضات؟

كإشارة إلى حجم المخاطر المترتبة على استمرار الحرب وضرورة التوصل إلى اتفاق، أرسلت إسرائيل والولايات المتحدة وحماس أقوى ممثليها إلى المفاوضات.

ويرأس وفد إسرائيل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الموثوق به من نتنياهو، فيما يرسل ترامب صهره جاريد كوشنر والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

ويقود وفد حماس في مصر خليل الحية إلى جانب محمد درويش، وهما مسؤولان بارزان نجيا من ضربة إسرائيلية في قطر الشهر الماضي.

ومن المقرر أن ينضم الوفد الأميركي برئاسة ويتكوف إلى المباحثات الأربعاء، بحسب ما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

وأعلنت قطر أن رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سينضم الأربعاء إلى المباحثات في مصر بينما ذكر الإعلام الرسمي التركي بأن رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن سيرأس وفدا يشارك في المفاوضات أيضا.

ووفق وسطاء ودبلوماسيين يتابعون المحادثات عن كثب، فإن ضغوط ترامب، سيجعل لهذه الجولة فرصة أفضل للنجاح مقارنة بمحاولات عدة منذ انهيار آخر هدنة في غزة بشهر مارس.