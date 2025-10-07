وجاء في نص الرسالة، الموجهة نيابة عن ترامب وزوجته ميلانيا، شكر لمنتدى العائلات على طلبه منح الرئيس الأميركي جائزة نوبل للسلام تقديرا لـ "عزمه على تحقيق السلام" في الشرق الأوسط.

ويوم الإثنين، بعث المنتدى رسالة إلى اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، أوردت أن ترامب "جعل ما كان يقال إنه مستحيل، ممكنا".

واعتبر المنتدى الإسرائيلي أنه "خلال الأشهر الفائتة، لم يدفع أي زعيم أو منظمة باتجاه السلام حول العالم أكثر من ترامب"، في إشارة إلى خطته لوقف حرب غزة.

ودعا منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين إلى منح الرئيس الأميركي جائزة نوبل للسلام، تقديرا لـ"عزمه على تحقيق السلام" في الشرق الأوسط.

وقال ترامب في رسالته: "يرجى العلم أننا نظل ملتزمين بثبات بإنهاء هذا الصراع، وإنهاء موجات معاداة السامية، سواء في الداخل أو الخارج".

وتابع الرئيس الأميركي: "ندعو أن ينتهي هذا الصراع في الأيام القادمة".

لكنه ختم رسالته بكلمة تحمل تهديدا، حينما قال: "وإلا".

وكان ترامب أشاد بحدوث تقدم في المفاوضات الجارية بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، التقى ترامب فريقه الأعلى للأمن القومي لمناقشة تقدم مفاوضات غزة، قبل أن يغادر مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مصر في وقت لاحق للانضمام إلى محادثات شرم الشيخ.

وتستضيف المدينة المصرية الواقعة في شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع إسرائيل، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، بناء على خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.