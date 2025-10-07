وأوضح الأنصاري خلال مؤتمر صحفي، أن الخطة الأميركية المكونة من 20 نقطة تتضمن الكثير من التفاصيل التي يتعين العمل بشأنها.

وأضاف: "نعمل عن قرب مع الجانب الأميركي لضمان أن لا يكون تطبيق خطة ترامب مجرد إجراء مؤقت".

وقال الأنصاري إنه "كان يفترض أن توقف إسرائيل إطلاق النار بموجب خطة ترامب"، وهو ما لم يحدث.

واعتبر المتحدث أن تسليم الرهائن من قبل حركة حماس سيكون خطوة حاسمة نحو إنهاء الحرب.

وفيما يتعلق بتقييم الدوحة للخطة، قال المتحدث: "لا يمكن وضع توصيف متفائل أو متشائم لخطة ترامب بشأن غزة".

وعن مستقبل مكتب حماس في العاصمة القطرية، قال: "من المبكر الحديث عن مستقبل مكتب حماس في الدوحة"، مشيرا إلى أن الوقت لا يزال مبكرا أيضا للحديث عن بدائل محتملة في حال فشل الخطة الأميركية.

ومنذ الإثنين، يجتمع وسطاء مع ممثلين عن حركة حماس وإسرائيل في مدينة شرم الشيخ المصرية لمناقشة خطة السلام التي طرحها ترامب.

وكان الرئيس الأميركي قد قال، ليلة الثلاثاء، إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بشأن المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل المتعلقة بغزة.

وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي، أن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات، لكن الأولوية تبقى لإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف ترامب: "حركة حماس وافقت على أمور مهمة جدا"، متابعا: "أعتقد أننا نحرز تقدما هائلا".