وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، الثلاثاء، أن الجلسة الأولى من محادثات شرم الشيخ أسفرت عن وضع خارطة طريق لجولة المفاوضات الحالية.

وأضافت الوكالة، أن "النقاشات ركزت على ترتيبات وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من القطاع".

كما أشارت إلى أن الوسطاء يحاولون وضع إطار زمني واضح لعملية التبادل وتثبيت الهدنة على الأرض.

وتوقعت الوكالة استمرار محادثات شرم الشيخ لعدة أيام بسبب تباين مواقف حماس وإسرائيل.