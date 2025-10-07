وأضاف المسؤول، أن حماس أوضحت موقفها بشأن إطلاق سراح الرهائن، ومدى الانسحاب الإسرائيلي من غزة وجدوله الزمني.

وأردف قائلا: "إن الحركة عبرت عن مخاوفها بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب شامل".

ونقلت وكالة رويترز، عن مصدر أمني إسرائيلي كبير إن المحادثات ستركز فقط في البداية على إطلاق سراح الرهائن، ومنح حماس بضعة أيام لإتمام هذه المرحلة.

وذكر المصدر، أن إسرائيل لن تتنازل عن سحب قواتها فقط إلى ما يسمى بالخط الأصفر في غزة، والذي يمثل حدود الانسحاب الإسرائيلي الأولي بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن شأن ذلك أن ينشئ منطقة عازلة استراتيجية، وسيتوقف الانسحاب أبعد من ذلك على تلبية حماس لشروط محددة.

كما ذكر مسؤول مطلع على المفاوضات، أنه يتوقع أن تستمر جولة المحادثات التي بدأت اليوم لبضعة أيام على الأقل.

وقال مسؤول مشارك في التخطيط لوقف إطلاق النار، ومصدر فلسطيني، إنه ربما يكون من المستحيل الوفاء بمهلة 72 ساعة التي حددها ترامب لعودة جميع الرهائن، إذ سيتعين في حالة جثث الرهائن القتلى تحديد مواقع بعضها وانتشالها من تحت الأنقاض في مختلف أنحاء القطاع المدمر.

ويضم الوفد الإسرائيلي مسؤولين من جهازي المخابرات (الموساد) والأمن الداخلي (شين بيت)، ومستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسياسة الخارجية أوفير فالك، والمنسق المعني بشؤون الرهائن جال هيرش.

وتوقع ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، أن ينضم كبير المفاوضين الإسرائيليين ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، إلى المحادثات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسب تطورات المفاوضات.

ويرأس وفد حماس خليل الحية، رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة وكبير مفاوضي الحركة، والزيارة هي الأولى بالنسبة للحية إلى مصر منذ نجاته من غارة إسرائيلية في العاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضي.

وقال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة أرسلت المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر، الذي تربطه علاقات قوية بالشرق الأوسط، إلى المحادثات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، اليوم الاثنين، إن الطرفين "يراجعان قوائم الرهائن الإسرائيليين وكذلك السجناء السياسيين الذين سيتم إطلاق سراحهم".

وقال مصدر في حماس لرويترز، إن من المرجح أن تكون القضية الشائكة هي المطلب الإسرائيلي الذي ورد في خطة ترامب بأن تلقي حماس سلاحها، وهو أمر تصر الحركة على أنه لا يمكن أن يحدث قبل إنهاء إسرائيل احتلالها وإقامة دولة فلسطينية.