وذكرت قناة الإخبارية السورية، أن مدنيا قتل إثر سقوط قذيفة مصدرها "قسد" على حي سيف الدولة في حلب.

وأضافت أن قوات قسد استهدفت حي الميدان في حلب بقذيفتين صاروخيتين، ما تسبب في إصابة عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

كما تعرضت الأحياء السكنية في حيي الميدان وبستان الباشا في مدينة حلب للقصف بقذائف الهاون من جانب قوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت وسائل إعلام سورية، أن قذيفة هاون سقطت بمحيط حي السريان في مدينة حلب، مصدرها قوات قسد.

وأفادت وسائل إعلام سورية حكومية بوصول تعزيزات لقوى الأمن الداخلي لتأمين المدنيين العالقين في منطقة الاشتباكات في مدينة حلب.

وأكد قائد الأمن الداخلي في حلب، محمد عبد الغني، لقناة الإخبارية السورية، أن "خروقات قسد لم تتوقف في أحياء حلب الشرقية".

كانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت، مساء الاثنين، بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حلب، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وذكر مراسلنا أن "قوات قسد استهدفت بشكل مباشر حواجز للأمن الداخلي قرب حي الأشرفية"، كما أكد وصول تعزيزات عسكرية وأمنية قرب منطقة الليرمون في المدينة.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل عنصر أمن سوري وإصابة ثلاثة، بنيران قوات قسد قرب حي الأشرفية.

وذكرت قناة الإخبارية السورية أن قوات الأمن أخرجت عددا من العائلات من حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

وأكدت وزارة الدفاع السورية، أن "الجيش تحرك على بعض المحاور شمال وشمال شرقي البلاد".

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، فإن "تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة انتشاره على بعض المحاور شمال وشمال شرقي سوريا، وذلك بعد الاعتداءات المتكررة لقوات قسد واستهدافها للأهالي وقوى الجيش والأمن، ومحاولتها السيطرة على نقاط وقرى جديدة".

وقالت الإدارة: "نلتزم باتفاق العاشر من مارس، ولا توجد نوايا لعمليات عسكرية".

وينص الاتفاق المذكور، الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مارس الماضي، على وقف إطلاق النار واندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة.

وتابعت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن "الجيش يقف أمام مسؤولياته في الحفاظ على أرواح الأهالي وممتلكاتهم، وكذلك حفظ أرواح أفراده وقوى الأمن من اعتداءات قوات قسد المتكررة".

من جانبه، قال محافظ حلب في سوريا، عزام غريب، ليلة الثلاثاء، إن تحرك القوات الحكومية وانتشارها على أطراف مدينة حلب جاء بعد انتهاكات قامت بها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال الفترة الماضية.

وأضاف غريب أن "قوى الأمن الداخلي وقوات وزارة الدفاع كانت، ولا تزال، تسعى للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ولا نية لديها لأي تصعيد عسكري".

وشدد على أن "ما يجري اليوم من إعادة انتشار للقوات الحكومية على أطراف المدينة جاء بعد العديد من الانتهاكات المستمرة التي قامت بها (قسد) خلال الفترة الماضية، وتساندها قوات من الفلول الخارجة عن القانون كانت قد لجأت إليهم".

وأكد أن "الحكومة سعت جاهدة للتحلي بالصبر والالتزام باتفاقية العاشر من آذار (مارس)، ولا يزال المجال مفتوحا للحوار".

ودعا الأهالي إلى "الالتزام بمنازلهم الليلة، والابتعاد قدر المستطاع عن أماكن الاشتباكات"، مضيفًا: "لعلها آخر ليلة نسمع فيها أصوات الاشتباكات في المدينة".