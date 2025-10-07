وأضاف، أن العاهل الأردني بحث مع الرئيس الأميركي هاتفيا أبرز التطورات المتعلقة بالخطة التي طرحها لإنهاء الحرب على غزة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الكافية.

وشدد الملك عبد الله الثاني على أهمية العمل لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وتجنب أي إجراءات تقوّض فرص تحقيق السلام.

وحذر من مخاطر التصعيد في الضفة الغربية والقدس.

كما تناول الاتصال الدور المحوري للولايات المتحدة في الإقليم، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.