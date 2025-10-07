وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي، أن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات، لكن الأولوية تبقى لإطلاق سراح الرهائن، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة.

وأضاف ترامب: "حركة حماس وافقت على أمور مهمة جدا"، متابعا: "أعتقد أننا نحرز تقدما هائلا".

وأكد ترامب أن "هناك فرصا جيدة لعقد صفقة، وهي فرصة لعقد سلام دائم، ليس محصورا في غزة فقط، وإنما يمتد إلى نطاق الشرق الأوسط، وإلى كل دول العالم الإسلامي".

وقال ترامب: "أتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا، بذلنا جهودا غير مسبوقة في هذا الملف لتحقيق هذا الهدف".

كما أشار إلى أنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التوقف عن إبداء مواقف سلبية بشأن صفقة الرهائن.