وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس إن "171 من المحرضين الإضافيين من أسطول حماس-صمود (كما يطلق عليه المسؤولون الإسرائيليون)، من بينهم غريتا تونبرغ، تم ترحيلهم من إسرائيل إلى اليونان وسلوفاكيا".

وأضافت أن المرحلين يحملون جنسيات عدد من الدول بينها اليونان وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة والسويد وبريطانيا.

وظهرت تونبرغ إلى جانب امرأتين أخريين وهن يسرن مرتديات زيا رماديا خاصا بالمعتقلين في السجون الإسرائيلية، حسب صور نشرتها الوزارة التي لم تحدد المطار حيث تم التقاطها.

وأكدت الوزارة أن 138 ناشطا من الأسطول ما زالوا رهن الاحتجاز لدى السلطات الإسرائيلية.

وأبحر الأسطول المكون من أكثر من 40 سفينة ومركبا الشهر الماضي في اتجاه غزة، على متنه ناشطون دوليون ومساعدات للقطاع الفلسطيني حيث تدهور الوضع الإنساني جراء الحرب المتواصلة منذ عامين.

إلا أن القوات البحرية الاسرائيلية اعترضت الأسطول واحتجزت أكثر من 400 شخص كانوا على متنه، وبدأت ترحيلهم اعتبارا من الجمعة.

وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية وصول 161 من الناشطين الإضافيين الـ171 الذين طردتهم إسرائيل، بعد ظهر الإثنين، إلى مطار أثينا الدولي.

وجاء في بيان مقتضب أصدرته أن "رحلة خاصة" حطت في أثينا على متنها "المواطنون اليونانيون الـ27 الذين شاركوا في أسطول الصمود العالمي و134 مواطنا من 15 دولة أوروبية".

واستقبلهم مناصرون للفلسطينيين في مطار أثينا الدولي، حيث رفع علم فلسطيني كبير في قسم الوصول على وقع هتافات "فلسطين حرة"، و"يحيا الأسطول"، بحسب مراسل "فرانس برس".

ولم تحدد الخارجية اليونانية جنسيات الناشطين الآخرين، لكن الفرع السويدي لـ"الحركة العالمية نحو غزة" أفاد أن المواطنين السويديين المرحلين كانوا على متن هذه الرحلة.

والسبت وصل 137 ناشطا من 13 بلدا إلى إسطنبول منهم 36 مواطنا تركيا، وقال بعضهم إنهم تعرضوا للعنف وتمت معاملتهم "كالحيوانات".

ووصلت الأحد إلى مطار مدريد مجموعة تضم 21 من بين 49 إسبانيا كانوا ضمن الأسطول، اتهم بعضهم إسرائيل بممارسة "الإيذاء الجسدي والنفسي".

وفي منشورها الإثنين، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "جميع الحقوق القانونية للمشاركين في هذه الحيلة الإعلامية قد تم احترامها بالكامل وستستمر بذلك".

وأضافت: "الأكاذيب التي يروجون لها هي جزء من حملة أخبار مضللة مخطط لها مسبقا".