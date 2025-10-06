وبعث المنتدى برسالة إلى اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، قال فيها إن ترامب "جعل ما كان يقال إنه مستحيل، ممكنا"، في إشارة إلى خطته لوقف حرب غزة.

وأضاف في بيان نقل فيه مضمون الرسالة: "نحضكم بشدة على منح الرئيس ترامب جائزة نوبل للسلام، لأنه تعهد أنه لن يهدأ ولن يتوقف حتى يعود كل رهينة إلى منزله".

وتابع: "في هذه اللحظة بالذات، هناك خطة شاملة للرئيس ترامب تعنى بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وإنهاء هذه الحرب المروعة، وهي مطروحة على الطاولة".

واعتبر المنتدى أنه "خلال الأشهر الماضية، لم يدفع أي زعيم أو منظمة باتجاه السلام حول العالم أكثر من ترامب".

وتأتي هذه الدعوة تزامنا مع بدء مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في مصر، الإثنين، تستند إلى خطة مؤلفة من 20 بندا كان الرئيس الأميركي أعلنها الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

كما أفصح ترامب عن رغبته في نيل جائزة نوبل للسلام زاعما أنه الأحق بها، لكن خبراء يرون أن فرصه في ذلك ضعيفة.

وأعلن الرئيس الأميركي أنه نجح في إنهاء "6 أو 7 حروب" خلال الأشهر الماضية، منذ دخوله البيت الأبيض لولاية ثانية.